В России создали работающий на водородном топливе автомобиль

В Центральном научно-исследовательском автомобильном институте (НАМИ) создали прототип автомобиля Aurus, работающего на водородном топливе, приводит РИА Новости слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам министра, на сегодня это единственный автомобиль в мире в своем классе, имеющий лабораторный образец на водороде. О планах создания работающего на водородном топливе автомобиля в НАМИ сообщали осенью прошлого года. По задумке, это должна быть целая линейка представительских автомобилей Aurus, в которую должны входить лимузин, внедорожник, седан, минивэн, а также электромотоцикл. Такой проект — одна из составных частей нацпроекта по переходу с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров.

О создании образца такого автомобиля Мантуров заявил во время запуска серийного производства автомобиля Aurus Senat, состоявшегося сегодня на заводе в особой экономической зоне в Елабуге Республики Татарстан.

В церемонии запуска по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин, отметив, что сам ездит на таких машинах и неоднократно бывал за их рулем.