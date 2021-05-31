Путин запустил производство Aurus

Президент России Владимир Путин запустил серийное производство автомобилей Aurus на заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Елабуге, сообщает «Интерфакс».

В церемонии запуска глава государства участвовал по видеосвязи. Запуск серийного производства он назвал значимым событием для отечественной промышленности.

«Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — отметил президент, похвалив дизайн автомобилей Aurus.

Седан класса люкс Aurus Senat будет выпускаться на заводе совместного предприятия российского Sollers и американского Ford. Ожидается, что первые автомобили начнут поступать в дилерские салоны 7 июня. Также автомобили Aurus планируется экспортировать в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Линейка автомобилей Aurus разработана для использования первыми лицами государства, однако в дальнейшем было принято решение о серийном выпуске. В настоящее время в нее входят седан, лимузин и кабриолет.