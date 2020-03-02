Бренд люксовых машин Aurus получил сотни предзаказов

Российский бренд люксовых машин Aurus получил предзаказы уже на более чем 700 автомобилей. Об этом сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Пока автоконцерн собирает машины на своей сборочной площадке в Москве. Речь идет о седане, лимузине и кабриолете. Позже модельный ряд расширится внедорожником. Старт серийного производства намечен на 2021 год.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО: автомобили используют для поездок российского лидера.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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