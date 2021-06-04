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Путин ответил фразой «плевать я хотел» на предупреждение о блокировке в соцсетях

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на предупреждение о возможной блокировке его в соцсетях. Так глава государства ответил на соответствующий вопрос в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет в своем Youtube-канале РБК.

«Плевать я хотел на то, что меня где-то там заблокируют. Для меня важнее другое: доверие российского народа в том качестве, в каком я сейчас нахожусь», — заявил он.

Путин, как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не ведет страниц в социальных сетях.

По словам представителя Кремля, информацию из социальных сетей Путину периодически показывают родные и близкие. Кроме того, администрация готовит для него дайджесты, в которых говорится об основных горячих темах.

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