Путин ответил фразой «плевать я хотел» на предупреждение о блокировке в соцсетях

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на предупреждение о возможной блокировке его в соцсетях. Так глава государства ответил на соответствующий вопрос в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет в своем Youtube-канале РБК.

«Плевать я хотел на то, что меня где-то там заблокируют. Для меня важнее другое: доверие российского народа в том качестве, в каком я сейчас нахожусь», — заявил он.

Путин, как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не ведет страниц в социальных сетях.

По словам представителя Кремля, информацию из социальных сетей Путину периодически показывают родные и близкие. Кроме того, администрация готовит для него дайджесты, в которых говорится об основных горячих темах.