Учителю пришлось разуться ради сохранения праздника выпускника

Преподаватель одолжил свою обувь ученику, которому запретили выйти на сцену во время выпускного вечера из-за несоблюдения дресс-кода. Соответствующий материал публикует The Washington Post.

Инцидент произошел в средней школе Ханвилл (Hahnville High School), расположенной в штате Луизиана, США. 18-летний Давериус Петерс (Daverius Peters) пришел на мероприятие в белой рубашке, черных брюках, фиолетовых мантии и шапочке, а также черных кроссовках бренда Alexander McQueen с белой подошвой стоимостью 580 долларов (42 470 рублей).

В дресс-коде для выпускников школы обозначалось, что юноши должны быть в темных туфлях, при этом спортивная обувь в данном случае не допускалась. Когда парень пошел по направлению к сцене, организаторы церемонии остановили его. «Мне сказали, что моя обувь нарушает дресс-код, и я не смогу присутствовать на церемонии, если не поменяю ее. Я был в шоке и чувствовал себя униженным. Я просто хотел выйти на сцену и получить диплом», — поделился герой материала.

Ситуация разрешилась благодаря преподавателю Петерса — 38-летнему Джону Батлеру (John Butler). Узнав о проблеме, педагог разулся и одолжил свои коричневые мокасины ученику, чтобы тот смог выйти на сцену с одноклассниками. Отмечается, что Батлер присутствовал на церемонии как родитель, поскольку его дочь тоже заканчивала учебное заведение. Так, он отправился занимать зрительские места в одних носках.

«Претензии руководства показались мне безумными, поскольку в обуви парня не было ничего эксцентричного. Это был самый важный момент в его жизни, и я бы не позволил ему его пропустить», — прокомментировал преподаватель. Он также подчеркнул, что планирует встретиться администрацией школы, чтобы обсудить правила будущих выпускных церемоний и внести в них некоторые изменения.

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