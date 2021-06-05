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Путин открыл памятник Александру III под Петербургом

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 5 июня принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Он возложил к монументу букет алых роз и выступил с речью, в которой назвал эпоху правления Александра III гармоничным сочетанием технологических, промышленных и государственных изменений с верностью национальным традициям и культуре.

Глава государства добавил, что Александр III «любил Россию и стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире». Президент отметил разное отношение современников к императору и к его правлению, но считает, что так было и так будет всегда из-за невозможности в реальном времени оценить масштабы работы.

Монумент Александру III установлен во дворе Большого Гатчинского дворца.

Александр III был российским императором с 1881 по 1894 год.

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