Билан взял под опеку леопарда и назвал его в свою честь

Российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению дальневосточных леопардов и взял по опеку одного из обитателей национального парка «Земля леопарда». Как сообщается на сайте заповедника, исполнитель уже выбрал имя для своего подопечного и в ближайшее время намеревается посетить заповедник.

«В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает победитель», — приводятся слова Димы Билана. Сам певец рождении получил имя Виктор Белан, однако в 2008 году он официально стал Димой Биланом.

Уточняется, что леопард является молодым самцом в возрасте около трех-четырех лет. Вот уже на протяжении двух лет специалисты парка следят за его передвижениями с помощью фотоловушек.

В пресс-службе заповедника отметили, что в программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты также принимают участие и другие знаменитости. Среди них киноактриса и модель Памела Андерсон, киноактер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, лидер музыкальной группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.