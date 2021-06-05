Названы сферы с самым большим ростом вакансий в России

Эксперты сервиса «Работа.ру» проанализировали российский рынок труда и назвали сферы с самым большим ростом вакансий. Об этом сообщает ТАСС.

В мае, констатировали аналитики, активнее всего этот показатель вырос в сфере торговли: на 28 процентов (в сравнении с апрелем). Рост также наблюдается и в других секторах. «В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 24 процента от общего числа новых предложений о работе», — говорится в исследовании. Еще вакансий стало больше в сфере услуг, производства и агропрома, а также в строительстве.

Ранее в июне аналитики сервиса назвали самые выгодные предложения по работе в Москве. В частности, 300 тысяч рублей в месяц предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. Около 280 тысяч в месяц предлагают помощнику по хозяйству в загородном доме в Московской области. Там же работнику и предстоит жить.

Дизайнер-консультант в мебельном салоне может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Столько же — Senior JavaScript Fullstack разработчик в стартапе. Еще на 250 тысяч рублей в месяц ищут техника-керамиста в стоматологическую лабораторию.