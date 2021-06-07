В Британии задержали девятилетнего наркодилера

В Великобритании задержали самого молодого в истории страны торговца крэком. Наркодилер учится в начальной школе, сейчас ему девять лет. Однако обвинения ему выдвинуть пока не могут, сообщает The Mirror.

Так, полиция задержала мальчика за хранение наркотиков с целью их продажи. Однако законный возраст уголовной ответственности в Англии и Уэльсе наступает в десять лет, поэтому ребенку пока не могут предъявить обвинения.

Эксперты полагают, что мальчик мог хранить наркотики для старшего брата или сестры. «Этот девятилетний ребенок почти наверняка был в компании взрослого, который не хотел рисковать», — заявил бывший преступник, а ныне социальный предприниматель и оратор Джуниор Смарт.

Он отметил, что впервые попал в преступный мир в 15 лет и был шокирован, что там есть и десятилетние дети. Преступность, по словам Смарта, молодеет с каждым годом. Роль сыграла и пандемия коронавируса, из-за которой многие семьи были вынуждены зарабатывать незаконным путем. Кроме того, детей часто эксплуатируют наркобанды.

Ранее сообщалось, что крупный наркоторговец из Великобритании получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру. Его подвело лакомство «Стилтон» — он отправил одному из подельников фотографию, на которой держал в руке кусок сыра.