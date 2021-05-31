В США собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из-за каннабиса

Полиция Вирджинии досрочно отправила на пенсию 13 служебных собак, поскольку их способность находить марихуану перестала быть нужной. С 1 июля взрослые жители штата смогут хранить 28 граммов марихуаны, а животные не могут определить массу вещества, сообщает AP.

Большинство псов обучены находить сразу несколько видов наркотиков, но они не способны искать только запрещенные вещества. Шериф округа Бедфорд Майк Миллер заявил, что собаки больше не будут служить в полиции, чтобы не давать наркодилерам лишний повод оправдаться.

Миллер объяснил, что чаще всего, когда дилеры перевозят наркотики, у них всегда есть марихуана. В такой ситуации адвокаты будут заявлять, что собаки отреагировали на легальные вещества, а не запрещенные. Обыск при таких обстоятельствах проводить незаконно, заключил он.

Сейчас в полиции ищут новых собак, чтобы обучить их реакции только на героин, кокаин, метамфетамин и другие нелегальные наркотики. Покупка и воспитание собак потребует 15 тысяч долларов, или более миллиона рублей. Участкам, у которых нет такого финансирования, приходится закрывать кинологические отделы.

Ранее полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день. Предполагается, что собака не выдержала потери любимого хозяина и умерла от разбитого сердца. Ее похоронили вместе с хозяином.