Полицейская собака подружилась с парой дельфинов и попала на видео

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Полицейская собака в Австралии подружилась с дельфинами и готова была прыгнуть к ним в воду. На ролик с животными обратило внимание издание Unilad.

В среду, 9 декабря, полиция Австралии опубликовала в Facebook видео, на котором заметно, как пес по кличке Мако общается с любознательными дельфинами.

На записи собака смотрит с берега реки Суон, как дельфины плещутся в воде, и начинает ходить взад-вперед вслед за ними. Слышно, как полицейский, который держит поводок, смеется за кадром. Он утверждает, что пес был готов прыгнуть в воду, если бы он не удержал его за поводок.

Ролик с собакой набрал более двух тысяч лайков. Один из комментаторов отметил: «Я видел дельфинов в реке Суон, но это было давно. Это очень милое видео, дельфины любят общаться. Мне повезло встретить их». Другой написал: «Это бесценно! Уверен, что они говорили друг с другом и рассказали Мако, что у них все хорошо».

Еще один комментатор поделился похожим опытом: «Несколько лет назад моя австралийская пастушья собака вместе с другим псом играла в устье реки, и их окружили дельфины. Они начали играть все вместе. За этим было очень мило наблюдать, и никто из животных не проявлял агрессии».

Ранее сообщалось, что в Крыму приплывший к берегу дельфин подружился с псом. На снятых хозяйкой пса кадрах видно, как овчарка подбежала дельфину, который плещется на побережье у мыса Опук, и лизнула его.