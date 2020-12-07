Собака привела полицейского к разбившему машину и потерявшемуся в лесу хозяину

Собака привела отдыхавшего на охоте полицейского к хозяину, который потерялся в лесу вблизи американского города Манчестер, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает издание ABC 7.

Дочь пропавшего мужчины позвонила в полицию около 20:00 27 ноября. Она сообщила, что отец не выходит на связь с 16:30. Полицейские не смогли найти мужчину и его автомобиль, также они несколько раз безуспешно пытались дозвониться до него по мобильному телефону.

Около 5:45 следующего дня американец все же ответил на звонок и заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он разбил машину в лесу и не знает, где находится. Затем мужчина сказал, что вместе с ним есть полицейский, который в тот день был на отдыхе и отправился в этот лес на охоту.

Сержант полиции Чарльз Брукс (Charles Brooks) охотился и увидел на тропинке собаку. Он понял, что животное убежало от хозяина и решил проследовать по следам пса, чтобы отыскать его владельца. На расстоянии нескольких сотен метров Брукс обнаружил пропавшего мужчину. Он сообщил коллегам о местонахождении американца.

«Эта ситуация еще раз подтверждает утверждение, что полицейский круглосуточно остается полицейским. Нам повезло, что Брукс оказался в нужном месте в нужное время, потому что если бы не он, неизвестно, чем закончилась бы эта история», — заявила шеф полиции Манчестера Лиза Паркер (Lisa Parker).

Ранее сообщалось, что собака породы чихуахуа в американском муниципалитете Ориентал, штат Северная Каролина, спасла жизнь хозяина, у которого произошел сердечный приступ. Собака убежала от него и через некоторое время вернулась вместе с рабочим, который вызвал скорую помощь.