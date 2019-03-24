В Китае начали тренировать клонированную полицейскую собаку

Первая клонированная полицейская собака в Китае — двухмесячный щенок Куньсюнь, — начал тренироваться, чтобы попасть на службу в правоохранительные органы. Об этом сообщает China Daily.

Куньсюнь — клон семилетней куньминской овчарки по кличке Хуахуанма, которая помогла раскрыть множество убийств и зарекомендовала себя как одна из лучших детективных собак в стране.

Министерство общественной безопасности Китая создало программу по клонированию выдающихся полицейских собак, что должно сэкономить время и деньги на их подготовку. ДНК Хуахуанмы взяли из ее шкуры после того, как собака скончалась. С помощью образца ученые создали клонированный эмбрион и поместили его в другую собаку, которая его выносила. Щенок появился с помощью кесарева сечения. Его ДНК на 99,9 процентов совпадает с ДНК предшественницы.

Куньсунь показал хорошие результаты по результатам тестов. Если все пойдет по плану, его отдадут на дрессировку к тренеру Хуахуанмы Ли Хуа, который уже 33 года занимается с полицейскими собаками.

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