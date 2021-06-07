В Крыму посчитали рекламой форму футболистов Украины с контуром полуострова

Крымский сенатор Ольга Ковитиди посчитала рекламой форму украинских футболистов, на которой изображен контур страны с крымским полуостровом в ее составе. Об этом она заявила в комментарии телеканалу RT.

Политик также указала на «небывалый спрос» на крымские курорты, который выразился в бронировании всего гостиничного комплекса вплоть до середины октября. «Это является очевидной популяризацией Республики Крым как субъекта Российской Федерации в разгар курортного сезона», — сказала она.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил форму украинских футболистов с контуром Крыма, заявив, что полуостров безвозвратно утерян для Украины, и все, что от него осталось для Киева, — лишь контур. По его словам, Крым достался Украине по ошибке и был утрачен ею по глупости. Политик отметил, что Украина напрасно решила нанести контур Крыма на футболки игроков своей сборной.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму сборной страны для участия в чемпионате Европы-2020. На форме в цвете национального флага Украины, изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.