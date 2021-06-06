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Пушков оценил форму сборной Украины с изображением Крыма

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков оценил форму украинских футболистов с контуром Крыма, заявив, что полуостров безвозвратно утерян для Украины, и все, что от него осталось для Киева, — лишь контур. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Крым достался Украине по ошибке и был утрачен ею по глупости. И теперь уже он для нее безвозвратно утерян», — написал Пушков, отметив, что Украина напрасно решила нанести контур Крыма на футболки игроков своей сборной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на нанесенный на украинскую футбольную форму контура карты Крыма и националистический лозунг. Он заявил, что Кремль исходит из позиции, что все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА. Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия вводить какие-то ограничения для Украины в связи со сложившейся ситуацией.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму сборной страны для участия в чемпионате Европы-2020. На форме в цвете национального флага Украины, изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.

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