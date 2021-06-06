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Кремль отреагировал на украинскую форму с картой Крыма

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на нанесенный на украинскую футбольную форму контура карты Крыма и националистический лозунг. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что Кремль исходит из позиции, что все аспекты чемпионата Европы по футболу регулируются УЕФА. Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия вводить какие-то ограничения для Украины в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму сборной страны для участия в чемпионате Европы-2021. На форме в цвете национального флага Украины, изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.

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