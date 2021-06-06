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В Совфеде придумали ответ изобразившей Крым на футбольной форме Украине

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Фото: Facebook Андрея Павелко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров придумал ответ Украине, изобразившей Крым на форме футболистов страны. Его слова приводит URA.ru.

Джабаров предложил изобразить СССР на форме сборной России. «Нарисуем на своих футболках территорию бывшего Советского Союза, поскольку все это было когда-то территорией большой России», — заявил он, добавив, что поведение Украины абсолютно некорректно.

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы-2020 с изображенным на ней Крымом была представлена ранее 6 июня. После этого в Госдуме призвали запретить форму.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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