Девушка вышла из салона с нелепой челкой и была поднята на смех в сети

Блогерша неудачно подстригла челку в салоне красоты и была поднята на смех из-за своего внешнего вида. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах Лидия (Lidia) продемонстрировала снимки прически, которые показала своему парикмахеру в пример того, как она хочет подстричься. Девушка планировала сделать удлиненную челку, однако мастер слишком коротко отрезала ее волосы, и она осталась недовольна результатом.

«Выпьем за то, чтобы моя нелепая челка поскорее отросла. Полюбуйтесь, о чем я просила, и что я получила», — подписала блогерша видео, набравшее 57,4 тысячи лайков. Подписчиков Лидии рассмешил ролик, и они принялись шутить над ее прической в комментариях.

«Боже, это просто кошмар!», «Я умираю от смеха!», «Парикмахер хоть немного присмотрелся к тем фото, что ты показывала?», «Ужас! Надеюсь, они быстро отрастут», «Ты выглядишь как собака», — писали юзеры.

В мае девушка вышла из салона красоты с «бахромой» вместо челки и прославилась в сети. Героиня по имени Лаура Кларк (Laura Clarke) пришла в парикмахерскую, чтобы впервые за долгое время внести изменения в свою внешность. Светловолосая девушка показала специалистке фотографию прически, которую она хотела получить: волосы средней длины и челку. В результате мастер оставила клиентку с «бахромой» вместо челки, которая выглядела неудачно даже после укладки.