Участница телевикторины удивила ведущего и зрителей планами на выигрыш

Участница британской телевикторины The Chase Пола (Paula) удивила зрителей и ведущего ответом на вопрос, на что она планирует потратить денежный приз в случае победы на шоу. Как оказалось, женщина намеревалась помочь сыну стать буддийским монахом. Об этом сообщает The Mirror.

Ведущий программы по традиции спросил у женщины, как она распорядится выигрышем, если дойдет до финала и победит.

«Что ж, мой сын Джейми хочет стать буддийским монахом. Мы собираемся поехать на Шри-Ланку на месяц в конце года, попасть в Коломбо и Канди. Мой другой сын Эндрю тоже будет с нами», — заявила участница.

Ответ женщины поразил не только 60-летнего ведущего, но и многочисленных поклонников программы.

«Если Пола выиграет, я сам стану монахом», — пошутил один из пользователей Twitter. Другие признались, что им было бы интереснее побольше узнать о жизни участницы. «Нахрен викторину, пусть она нам больше расскажет о себе», — написал зритель.

Несмотря на амбициозные планы, Пола так и не выиграла денежный приз, хотя ей удалось дойти до финала. Победитель викторины пожелал женщине удачной поездки в Коломбо.