Участник телешоу сделал жест рукой в эфире и оскорбил зрителей

Участника телевикторины Jeopardy! (в российском варианте — «Своя игра») Келли Донохью (Kelly Donohue) заставили извиниться за то, что он показал в эфире расистский знак ладонью правой руки. С таким требованием обратились зрители, которые в прошлом участвовали в телешоу. Их обращение опубликовано на платформе Medium.

Отмечается, что группа бывших участников викторины считает, что Донохью дважды продемонстрировал нетерпимость и проявил себя как расист. В тексте указано, что американец использовал некорректный термин по отношению к цыганам. «Он ответил на подсказку термином для цыган, который считается оскорбительным», — возмутились авторы письма.

Также они посчитали, что Донохью высказался в поддержку антиправительственных групп, сторонников альтернативных правых и националистов, когда «сложил большой и указательный пальцы вместе, а оставшиеся три пальца вытянул вдоль ладони». Авторы обращения уверены, что таким образом он показал знак, используемый сторонниками подобных убеждений. Донохью заверил, что лишь указывал на серию из трех побед в телевикторине.

В связи с этим бывшие участники призвали американца выпустить заявление с извинениями и осуждением собственного поведения, а также посоветовали Jeopardy! отдельно высказаться о поведении Донохью. Представители телепроекта пока не прокомментировали обвинения.

До недавнего времени жест участника, возмутивший общественность, использовался для выражения согласия. Однако с 2017 года в США его стали считать признаком демонстрации националистических убеждений. Активисты отмечали, что таким образом ладонь образует буквы W и P, обозначающие термин «власть в руках белых» (white power).

Американская телевикторина Jeopardy! является прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, которые в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму.