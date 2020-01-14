Вопрос «Своей игры» разгневал зрителей и заставил авторов шоу оправдываться

Зрителей разгневал вопрос в эфире американского интеллектуального телешоу Jeopardy! (аналог «Своей игры» в России) о местонахождении базилики Рождества Христова в Вифлееме, по легенде построенной на месте рождения Иисуса Христа. Участникам конкурса предложили выбрать между Палестиной и Израилем. Редакторы сочли ответ «Палестина» неверным, за что на передачу ополчились фанаты, заставив авторов шоу оправдываться.

Вопрос в категории «Где эта церковь?» сопровождался подсказкой: «Построена в 300-е годы, Церковь Рождества Христова». Базилика находится в Вифлееме, городе на Западном берегу реки Иордан. Территория находится внутри столицы Израиля, Иерусалима, но считается одним из двух регионов частично признанного арабского государства Палестина. По мнению Совета Безопасности ООН, эта территория находится под израильской оккупацией.

По условиям шоу, правильным может считаться только один вариант ответа. Участница Кэти Нидл (Katie Needle) первой ответила «Палестина», на что ведущий ответил отрицательно. Следом за ней выступил соперник Джек МакГуайр (Jack McGuire), назвав «Израиль», и этот вариант был засчитан как верный.

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После рекламной паузы очки Нидл и МакГуайра изменились — участнице вернули снятые за якобы неправильный ответ баллы, а сопернику оставили без изменений. В соцсетях зрители раскритиковали авторов программы за выбор вопроса. Некоторые отмечали, что ЮНЕСКО относит храм именно к Палестине, в связи с чем вариант «Израиль» нельзя признать правильным.

После критики авторы Jeopardy! признали некорректность такого ответа на вопрос. Представители программы заявили, что вопрос вышел в эфир по ошибке и не повлиял на общий результат игры. В связи с этим счет участников и был восстановлен после рекламы.

Ранее пользователи соцсети Twitter были шокированы поведением игроков Jeopardy!, которые не узнали актера Тома Хэнкса в роли телеведущего Мистера Роджерса. Они не смогли ответить на вопрос о том, кто же играет этого персонажа.

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