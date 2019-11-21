Участников «Своей игры» потребовали дисквалифицировать за безграмотность

Видео: @michaeldamianw / Twitter

Пользователи Twitter были шокированы поведением игроков викторины Jeopardy! (аналог «Своей игры»), которые не узнали актера Тома Хэнкса в роли телеведущего Мистера Роджерса. Фрагменты передачи они опубликовали в социальной сети.

«В фильме A Beautiful Day in the Neighborhood известного ведущего Фреда Роджерса играет этот всеми любимый актер», — сказал ведущий, сопровождая трансляцию видеоролика с участием актера. Участники встретили вопрос молчанием. Выяснилось, что роль Роджерса исполнил Том Хэнкс. Это достаточно известный факт, так как данный фильм выходит на экраны в США в ближайшие дни.

В сети отсутствие ответа на столь простой вопрос произвело фурор. «Все трое из этих участников должны быть немедленно дисквалифицированы», — требовал один из пользователей Twitter. «Почему никто из участников сегодняшнего шоу Jeopardy! не знал, кто такой Том Хэнкс?? Я возмущен — кто же не знает Тома Хэнкса??» — негодовал другой. Ряд юзеров признали, что увиденное повергло их в шок.

Хэнкс — пятикратный номинант на «Оскар» и один из самых известных в мире актеров. Фред Роджерс на протяжении нескольких десятилетий был автором и ведущим детской передачи Mister Rogers’ Neighborhood. В ней уделялось внимание психологически сложным для дошкольников ситуациям: развод родителей, конфликты с братьями и сестрами, смерть домашнего животного. Он стал символом детства миллионов американцев, на его шоу выросло несколько поколений. Фильм A Beautiful Day in the Neighborhood посвящен его жизни и работе.

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