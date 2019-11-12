У известной украинской телеведущей обнаружили рак

Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Журналистка уточнила, что заболевание протекало бессимптомно. Она призналась, что сначала закрывалась в себе, но потом решила публично рассказать о диагнозе. Она объяснила это необходимостью менять отношение к раку в обществе.

По словам Мазур, об онкозаболеваниях стоит говорить «открыто и спокойно» и рассматривать их как проблему, а не как трагедию. «Это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим во многих случаях. Главное — выявить вовремя», — высказала свое мнение ведущая.

Мазур поблагодарила врачей, которые вовремя отправили ее на биопсию, и посоветовала женщинам проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. Она подчеркнула, что особенно это касается тех, кому больше 45 лет. Ведущая посоветовала проверяться в разных учреждениях и несколькими способами. «Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают», — резюмировала она.

Журналистка предположила, что борьба с раком не будет легкой, но заявила, что планирует продолжать работать и не выпадать из жизни.

Ранее о борьбе с раком рассказал ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek). У него обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии.

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