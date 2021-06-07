Россиянам раскрыли минимальную стоимость проживания на курортах Египта

Эксперты туристической отрасли Египта рассказали о недавно установленной в стране минимальной стоимости проживания в гостиницах — размещение обойдется россиянам минимум в две тысячи рублей в сутки. Данные о тарифах раскрыли на портале «Турпром».

Так, согласно принятому документу, плата за проживание на человека в сутки в пятизвездочном отеле должна составлять не менее 40 долларов (2,9 тысячи рублей) и 28 долларов (2 тысячи рублей) — в объектах категории «четыре звезды». Несмотря на то что решение вступит в силу с ноября, гостиницам рекомендовано уже сейчас придерживаться заданных правил.

По словам специалистов, российские туроператоры активно восстанавливают связи с отелями курортных городов страны. При этом никто в Египте не может назвать точную дату запуска прямых рейсов на египетские курорты. Планируется, что это произойдет в течение следующих недель. Ожидается, что полеты из России сперва будут организованы на курорт Хургада, а затем в Шарм-эль-Шейх.

Ранее, в мае, об этих же сроках возобновления полетов из России в Египет стало известно экспертам Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как предположили специалисты, рейсы на курорты Египта запустят в конце июня.