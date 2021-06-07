Актера сериалов «Вампиры средней полосы» и «Водоворот» обвинили в избиениях

Российского актера Глеба Калюжного обвинили в избиениях. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте визажистки и бывшей возлюбленной актера Юлии Магмы.

Девушка рассказала, что начала встречаться с артистом прошлым летом, а уже осенью 2020-го у них произошел первый конфликт. В декабре ссоры продолжились — из-за них Калюжный начинал бить себя по лицу.

«Действительно серьезно повздорили в феврале, он плюнул мне три раза в лицо, я через время попыталась уйти к другому, но он вытянул меня оттуда и обвинил в измене», — вспомнила Юлия Магма. По ее словам, актер признал свою вину в конфликтах, но постоянно припоминал ей, что она хотела начать отношения с другим мужчиной. Позднее он перестал сдерживать себя и начал давать девушке пощечины, когда у них возникали разногласия.

По словам Магмы, после последней ссоры она чуть не оглохла. Она утверждает, что вновь получила пощечину после попытки выяснить отношения, а затем увидела, что Калюжный выбрасывает ее вещи из номера. «Я начала отбирать вещи и пихать его, он кинул меня на кровать, зажал мне рот и бил меня пощечинами, крича на меня, что я шлюха», — рассказала девушка. Она отметила, что уже обратилась в полицию и побывала в травмпункте.

22-летний Глеб Калюжный известен по таким фильмам и сериалам, как «Вампиры средней полосы», «Водоворот», «Трудные подростки», «Аутло», «Доктор Рихтер» и «Улица». Кроме того, он выпускает рэп-треки.