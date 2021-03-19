Культура
 
Последние новости
Лукашенко назвал кандидатов на пост нового президента Белоруссии
Сотрудник московской автомойки взял BMW клиента и устроил аварию 
Шэрон Стоун обманом уговорили сняться без нижнего белья в «Основном инстинкте»
Инфекционист посоветовал бороться с распространением коронавируса с помощью лука
ФСБ поймала преступников с миллионами рублей и десятками килограммов серебра
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
Ида Галич отреагировала на слухи об изменах в браке
На Украине сняли ответственность с производителей вакцин от коронавируса
В США причиной провала F-35 назвали Су-57
Кадыров оценил перспективы суда с «Новой газетой»
Новости партнеров
Прослушать новость

Лидера группы «Пасош» обвинили в насилии

Перейти в «Мою Ленту»
Петар Мартич
Петар Мартич
Фото: @dr_martic

Певица и модель Анна Зосимова обвинила лидера группы «Пасош» Петара Мартича в насилии. Ее рассказ был опубликован в издании Wonderzine.

Пара начала встречаться в 2017 году и рассталась в 2020-м. По словам девушки, сначала исполнитель ей казался идеальным, потому что уделял ей все свободное время. Вскоре Анна начала замечать тревожные моменты в его поведении: на фестивале «Боль» Мартич ударил экс-жену гитариста коллектива «Пасош», а через некоторое время рассказал возлюбленной, как после одной из ссор вставил бывшей возлюбленной в рот пневматическое оружие и потребовал, чтобы она извинилась.

Позднее Зосимова также увидела в телефоне артиста переписки с другими женщинами. Несмотря на это, она переехала из Киева в Москву и начала жить вместе с музыкантом. Из-за финансовых вопросов возникали новые конфликты. Например, Мартич не разрешал ей покупать вино, когда сам не хотел выпивать, и уезжал на десять дней, оставляя ей пять тысяч рублей. В ходе одной из ссор, связанных с деньгами, Мартич плюнул девушке в лицо.

Зосимова рассказала, что начала страдать от панических атак. В такие моменты лидер группы «Пасош» говорил, что ей идет изнеможенный вид. «Петар в принципе делал очень странные комплименты. Например, говорил, что ему нравится моя хрупкость и худоба. Он давил на грудную клетку и говорил, что если он надавит чуть сильнее, то я сломаюсь», — вспомнила исполнительница.

Она отметила, что несколько раз пыталась закончить отношения, однако все же возвращалась к Мартичу. Артист в свою очередь обещал, что начнет ходить к психотерапевту. Он постоянно критиковал Зосимову за ее внешний вид, а в 2018 году после фестиваля «Боль» «приложил к асфальту», так как Анна не оценила выступление группы «Пасош». Однажды певица долго собиралась, из-за чего музыкант выбил дверь в ванную, схватил ее, а Зосимова в попытке вырваться разбило окно рукой.

«Летом 2019 года мы отдыхали в Хорватии, где живут родственники Петара. Мы катались на велосипедах, и ему не понравилось, что я медленно ехала. Он обзывал меня дурой и говорил, что из-за меня мы никуда не успеем. Мы ехали по сорокаградусной жаре вверх по трассе, и я физически не могла ехать быстрее. У меня начался приступ панической атаки, я упала с велосипеда. Поранила руки, колени, была вся в крови. Но Петар потребовал, чтобы я ехала на велосипеде дальше, хотя мог позвонить отцу или дяде, чтобы те приехали за нами на машине», — поделилась Зосимова.

После очередной ссоры певица уехала к подруге, а когда вернулась, увидела, что артист спит днем «с перегаром и засосом на шее». После этого пара рассталась. Анна неоднократно думала о возвращении к Мартичу, однако книги, психотерапия и различные практики помогли ей уйти из абьюзивных отношений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Он говорил, что если надавит сильнее, я сломаюсь»: Анна Зосимова об отношениях с Петаром Мартичем
Мальбэк объявил о расставании с Сюзанной после обвинений в насилии
Певца Мальбэка снова обвинили в избиениях после жалоб Сюзанны на насилие
Певица Сюзанна со сцены заявила об избиениях Мальбэком и разводе
Другие материалы рубрики
КультураПартнерский материал

Совсем опопсели

Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
00:1915 марта

Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»

23:3314 марта

Киркоров узнал о назвавшей дочь Симбой Нюше и отказался этому верить

21:2814 марта

Рената Литвинова призналась в бисексуальности

Культура00:02 1 марта

Без вены виноватая

Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
17:1614 марта

Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

13:2314 марта

Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»

07:0714 марта

Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

Культура00:0125 февраля

Мао, мой Мао

Интриги корпораций, ложь политиков и опиаты: самый известный документалист объясняет современность
04:1714 марта

Сын Сергея Бодрова-младшего стал рэпером

03:3614 марта

Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовстве

01:2914 марта

Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились

Россия
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»
Владимир ПутинПутин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
В отношениях России и США начался кризис после резких слов американского лидера
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»
Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
Россияне передумали отдавать детей в вузы
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Все материалы
Мир
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
Германия отвергла санкции США из-за «Северного потока-2»
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
Джо БайденВ отношениях России и США начался новый кризис
После резких заявлений Байдена в Москве опасаются разрыва отношений с Америкой
Все материалы
Бывший СССР
Киев и Донецк обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Украина запланировала провести в ДНР и ЛНР люстрацию
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Грузия и НАТО провели военные учения в Черном море
Все материалы
Экономика
Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В России попросили власти не возвращать отмененный налог
Мастерская для авианосца
О строительстве уникального сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
«Метр квадратный» открыл онлайн-продажу квартир для физических лиц
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
Все материалы
Силовые структуры
В Одессе задержали банду во главе с вором в законе Пучуром
«Человек не может так долго скрываться»
Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
Дело авторитетного бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянка расчленила сожителя и попыталась перевезти его тело в холодильнике
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»
«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
Россиянка продавала несуществующих енотов и попала под суд
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков
Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Geely создаст марку Zeekr, которая будет конкурировать с Tesla
Pagani Huayra R: трековый демон из Италии
Представлен самый хардкорный вариант «Уйары» с уникальным двигателем
Porsche потратит миллиард евро на декарбонизацию производства
Kushaq: изучаем самый маленький кроссовер Skoda с королевским именем
Компактный кроссовер создали специально для Индии, но у него есть шанс появиться и в России
Появилась информация о моторе нового Audi A3 для России
Зарядка от розетки и почти автопилот: Peugeot 308 сменил поколение
Французская марка показала первый автомобиль с новым логотипом
Chery объявила стоимость Tiggo 8 Pro для России
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы