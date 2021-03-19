Лидера группы «Пасош» обвинили в насилии

Певица и модель Анна Зосимова обвинила лидера группы «Пасош» Петара Мартича в насилии. Ее рассказ был опубликован в издании Wonderzine.

Пара начала встречаться в 2017 году и рассталась в 2020-м. По словам девушки, сначала исполнитель ей казался идеальным, потому что уделял ей все свободное время. Вскоре Анна начала замечать тревожные моменты в его поведении: на фестивале «Боль» Мартич ударил экс-жену гитариста коллектива «Пасош», а через некоторое время рассказал возлюбленной, как после одной из ссор вставил бывшей возлюбленной в рот пневматическое оружие и потребовал, чтобы она извинилась.

Позднее Зосимова также увидела в телефоне артиста переписки с другими женщинами. Несмотря на это, она переехала из Киева в Москву и начала жить вместе с музыкантом. Из-за финансовых вопросов возникали новые конфликты. Например, Мартич не разрешал ей покупать вино, когда сам не хотел выпивать, и уезжал на десять дней, оставляя ей пять тысяч рублей. В ходе одной из ссор, связанных с деньгами, Мартич плюнул девушке в лицо.

Зосимова рассказала, что начала страдать от панических атак. В такие моменты лидер группы «Пасош» говорил, что ей идет изнеможенный вид. «Петар в принципе делал очень странные комплименты. Например, говорил, что ему нравится моя хрупкость и худоба. Он давил на грудную клетку и говорил, что если он надавит чуть сильнее, то я сломаюсь», — вспомнила исполнительница.

Она отметила, что несколько раз пыталась закончить отношения, однако все же возвращалась к Мартичу. Артист в свою очередь обещал, что начнет ходить к психотерапевту. Он постоянно критиковал Зосимову за ее внешний вид, а в 2018 году после фестиваля «Боль» «приложил к асфальту», так как Анна не оценила выступление группы «Пасош». Однажды певица долго собиралась, из-за чего музыкант выбил дверь в ванную, схватил ее, а Зосимова в попытке вырваться разбило окно рукой.

«Летом 2019 года мы отдыхали в Хорватии, где живут родственники Петара. Мы катались на велосипедах, и ему не понравилось, что я медленно ехала. Он обзывал меня дурой и говорил, что из-за меня мы никуда не успеем. Мы ехали по сорокаградусной жаре вверх по трассе, и я физически не могла ехать быстрее. У меня начался приступ панической атаки, я упала с велосипеда. Поранила руки, колени, была вся в крови. Но Петар потребовал, чтобы я ехала на велосипеде дальше, хотя мог позвонить отцу или дяде, чтобы те приехали за нами на машине», — поделилась Зосимова.

После очередной ссоры певица уехала к подруге, а когда вернулась, увидела, что артист спит днем «с перегаром и засосом на шее». После этого пара рассталась. Анна неоднократно думала о возвращении к Мартичу, однако книги, психотерапия и различные практики помогли ей уйти из абьюзивных отношений.