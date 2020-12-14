Мальбэк объявил о расставании с Сюзанной после обвинений в насилии

Российский певец Мальбэк (настоящее имя — Роман Варнин) объявил о расставании со своей женой, певицей Сюзанной. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Варнин признался, что артистка была для него настоящей музой. Он назвал жену талантливой и уникальной, отметив, что не собирается переубеждать тех, кто считает, будто их совместные треки пользовались популярностью лишь благодаря Сюзанне. Исполнитель заявил, что он больше не будет сотрудничать с бывшей возлюбленной.

«Я считаю, это логичный конец, и на данный момент мы исчерпали себя. Но когда наша дочь вырастет, она все же будет гордиться такими родителями. Мы просто делали свою честную музыку и ездили в невыносимые туры по разным странам и городам — и даже пробовали строить семью. И нет, мы не пытались завести ребенка, чтобы сохранить что-то между нами. Это был очередной порыв страсти, подарок, который мы будем ценить и оберегать», — написал исполнитель.

Варнин объявил о расставании с Сюзанной через несколько дней обвинений в насилии, которые выдвинула против него певица Alizade. Артистка выложила фотографию с синяками на теле, написав, что мужчины не должны использовать свою силу против женщин.

Осенью 2018 года Сюзанна также пожаловалась на насилие со стороны Мальбэка. Во время совместного выступления она взяла у мужа микрофон и сказала: «Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк».

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась Сюзанна.