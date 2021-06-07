Перечислены грозящие лишением прав «ни за что» препараты

Существуют лекарственные средства, которые напрямую могут повлиять на человека и вызвать у него состояние одурманивания. Их категории в разговоре с «Лентой.ру» перечислил врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

По словам Сараева, к таким препаратам относятся опиоидные анальгетики, в том числе морфин и кодеин. Эти лекарства назначает врач, но некоторые пациенты принимают их без назначения. Чтобы в случае необходимости доказать назначение, гражданин должен иметь на руках заключение врача с печатями и подписями и рецепт.

Тем людям, которые считают, что покажут рецепт и заключение, и скажут, что болен — не надо думать, что получится обмануть врача. Дело в том, что помимо качественного наличия вещества в анализах, есть еще и количественный. Врачи могут отправить на такое исследование, там определят, сколько вещества находится в организме сейчас. По этому составу можно понять, насколько часто человек употребляет вещество Марат Сараев, психиатр-нарколог

Есть препараты, в которых точно определяется морфин в составе, и несколько лет назад они продавались в аптеках без рецепта. Однако свободную реализацию запретили, так как некоторые при помощи манипуляций извлекали дезоморфин, рассказал Сараев. Как объяснил врач, после употребления этого вещества люди становились инвалидами, а также в течение года умирали от последствий. Сейчас такие препараты в основном назначают тем, на кого не действуют другие вещества — людям с хроническими болями, либо онкологией.

Подозрение на употребление наркотических веществ могут вызвать препараты с фенобарбиталом: корвалол, пустырник и подобные капли. К этой же категории можно отнести антидепрессанты, многие из которых вызывают изменения в восприятии, влияют на зрение, слух и скорость реакции, а также препараты от давления, порошки от простуды с парацетамолом и антигистаминные средства.

«При этом есть медицинские и МВД-шные противопоказания к вождению людям, которые по назначению врача принимают большие дозы таких препаратов. Но если такая ситуация случается, и есть оправдание — это не снимает с водителя ответственности. Почему запрещено? Это влияет на разум, снижает внимание, реакцию, может вызывать сонливость», — объяснил Сараев.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о риске лишиться водительских прав «ни за что». Он рассказал, что такое наказание может наступить в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Кроме того, вызванное употреблением психотропных веществ состояние тоже может быть признано опьянением.