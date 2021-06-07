Министр экономразвития России констатировал наступление «новой реальности»

Министр экономического развития России Максим Решетников констатировал наступление «новой реальности» после пандемии коронавируса. По словам главы ведомства, изменения затронули и Россию. Таким мнением он поделился в интервью с телеканалом РБК.

Эта реальность, как пояснил Решетников, характеризуется цифровизацией, ускорением всех процессов, развитием цифровых экосистем и онлайн-маркетплейсов. «Мы еще до конца не знаем, какой будет эта новая реальность, вернутся ли потребители в торговые центры. Понятно, что вернутся, но вопрос, насколько [сильным] будет этот поток, насколько долгосрочны те изменения, которые произошли», — сказал министр.

По словам главы Минэкономразвития, к новым изменениям быстро адаптируется не только бизнес, но и государство. Кроме того, в новой реальности происходит сдвиг к инвестициям в нематериальные активы.

В конце мая Решетников заявил, что после кризиса на фоне пандемии коронавируса экономика России восстанавливается лучше, чем ожидалось. Он добавил, что показательным является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса.