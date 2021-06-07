Россиянам раскрыли способ избавиться от рекламы по телефону

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл агентству «Прайм», как россиянам избавиться от рекламы по телефону.

По словам специалиста, если начали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги не интересны или уже не актуальны, необходимо попросить отписаться от рассылки. «Если до организации эта информация не доходит, и вы продолжаете получать рассылку — смело жалуйтесь в ФАС», — сказал он.

Для обращения в ФАС, заявил эксперт, необходимо отправить текст сообщения или номер нежелательного телефона в специальный сервис ведомства. «После нескольких заявлений рассылки от самых нерадивых смс-шлюзов автоматически прекратятся», — заявил он.

Также необходимо контролировать всплывающие сообщения от приложений. Иногда социальные сети, мессенджеры или обычные развлекательные приложения начинают посылать навязчивую рекламу. В таком случае нужно зайти в настройки приложений и снять возможность для всех приложений, которые не должны ее иметь.

«Для уменьшения рекламы на сайтах и сокращения рекламных спам-звонков без внятного адресата можно воспользоваться приложениями-блокировщиками», — заключил эксперт.

Ранее член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев раскрыл россиянам способ избавить от звонков менеджеров по продажам. По его словам, в случае отсутствия интереса к покупке, прежде всего нужно «отвечать вопросом на вопрос». Григорьев заявил, что при продолжении разговора и попытках отказаться от предлагаемой продукции есть определенный риск.