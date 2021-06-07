Женщина покрыла все тело тату и прославилась в сети

Косметолог и бармен из Колорадо покрыла все тело татуировками и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

30-летняя Шарай (Sharai) объяснила, что начала делать татуировки после того, как скончался ее родной брат. «Моего брата не стало, когда ему было 22 года. Он тогда начал делать рукав, но так и не закончил его. Поэтому я решила сделать такой же рукав себе и закончить начатое им дело. Потом это стало очень увлекательно, и я забила себе еще шею, грудь, живот и ногу. Я уже и не смогу сосчитать, сколько у меня теперь татуировок», — объяснила американка.

Материалы по теме «Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц

Героиня материала потратила на тату около десяти тысяч долларов (740 тысяч рублей). Помимо этого, она сделала операцию по увеличению груди в 19 лет за такую же сумму. Также женщина регулярно делает инъекции ботокса.

Шарай начала публиковать свои снимки в Instagram и уже набрала 11,3 тысячи подписчиков. «Моя мечта — стать лучшей матерью, которой я смогу быть для своей дочери. И я надеюсь, что с развитием моего аккаунта в соцсети я смогу иметь достаточное влияние и буду способна помогать женщинам, животным и моим подписчикам», — подчеркнула она.

Ранее мужчина отрезал соски, покрыл все тело тату и шрамами и показал свою внешность. По словам, 26-летнего Янника Рика (Yannick Rick), он потратил больше девяти тысяч фунтов стерлингов (930,8 тысячи рублей) на процедуры по изменению внешности. «Мне осталось забить лицо. До него пока руки не дошли. Кроме того, я планирую покрыть шрамами свои ноги», — поделился Рик.