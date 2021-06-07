Мужчина отрезал соски, покрыл все тело тату и шрамами и показал свою внешность

Актер из Швейцарии потратил почти миллион рублей на модификации тела и показал свою внешность после преображения. Соответствующая история появилась на Daily Star.

По словам, 26-летнего Янника Рика (Yannick Rick), он потратил больше девяти тысяч фунтов стерлингов (930,8 тысячи рублей) на процедуры по изменению внешности. Мужчина отрезал себе соски, покрыл татуировками все тело, включая гениталии, сделал шрамирование торса и рук и разрезал свой язык.

Герой материала заверил, что он не собирается прекращать менять свою внешность. «Мне осталось забить лицо. До него пока руки не дошли. Кроме того, я планирую покрыть шрамами свои ноги», — поделился Рик.

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Швейцарец упомянул, что у него есть аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Там мужчина публикует фото и видео своих свежих шрамов и крови без цензуры.

В мае 55-летняя женщина потратила все сбережения на тату во все тело и прославилась. Немецкая модель Керстин Тристан (Kerstin Tristan) увлеклась тату в возрасте 50 лет. Она призналась, что с тех пор потратила все свои сбережения на разноцветные рисунки на теле. «Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро (около 3,1 миллиона рублей). Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась она.