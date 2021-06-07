В Пакистане более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов на юге страны, сообщает телеканал Geo TV, передает РИА Новости.

По его данным, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как сообщил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Усман Абдулла, представитель местной власти, подтвердил столкновение двух поездов и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками. В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов «полностью уничтожены».

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.

2 апреля поезд с примерно тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов на Тайване, в результате погибли или остались под завалами десятки людей. В составе поезда было восемь вагонов, из них два — второй и третий — сошли с рельсов. Последующие вагоны деформировались от удара о стену тоннеля. По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона.