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Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте

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Фото: alarabiya.net

Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Сохаг в Египте, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на власти страны. Погибли по меньшей мере 32 человека, известно о 66 пострадавших.

О катастрофе рассказал по телевидению представитель министерства здравоохранения. Известно, что один из поездов врезался в хвост другого состава. В СМИ опубликованы фотографии с места событий: на них видны вагоны, сошедшие с рельс. По факту произошедшего начато расследование.

В прошлом году подобный случай произошел в Чехии: один поезд врезался в другой, стоявший на станции. Пострадали около 60 человек. Незадолго до этого случая в стране произошло столкновение поездов лоб в лоб, в результате которого погибли трое пассажиров.

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