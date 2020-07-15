В Чехии снова столкнулись два поезда

Недалеко от Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате инцидента несколько десятков пассажиров получили ранения, сообщает агентство Associated Press.

Столкновение произошло около станции Чески-Брод. Около 00:30 пассажирский поезд врезался в стоящий на путях грузовой. По данным спасателей, около 60 человек ранены. Их доставили в ближайшие больницы.

Железнодорожные пути, ведущие из Праги на восток страны, пришлось временно перекрыть. Причины случившегося выясняются.

Подобный случай произошел в Чехии неделю назад. Там лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. В результате ЧП погибло три человека, еще около 20 получили травмы.

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