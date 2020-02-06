Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Скоростной поезд Милан — Болонья сошел с рельсов в провинции Лоди, в результате чего два человека погибли, около 30 пострадали. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Corriere della Sera.

Известно, что сошли с рельсов два вагона поезда. По данным издания, как минимум один человек считается пропавшим без вести. На место происшествия прибыли бригады пожарных, скорой помощи и спасателей. Причина аварии устанавливается, в данный момент прекращено все движение по скоростной ветке.

В январе сообщалось, что в метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. ЧП произошло на участке пригородных железнодорожных линий, один из составов был пустым. Причиной аварии стало несоблюдение регулирующих сигналов при выезде на одну линию

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru