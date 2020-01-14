В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.

ЧП произошло на участке пригородных железнодорожных линий, один из составов был пустым. Пассажиры начали паниковать. Среди раненых числятся трое машинистов и десять пассажиров, пятеро из них госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение регулирующих сигналов при выезде на одну линию.

В феврале 2019 года конфликт двух машинистов стал причиной аварии на железнодорожной станции в Египте. Машинисты двух тепловозов не поделили пути, вышли из кабин выяснить отношения, при этом одна из машин оказалась не заблокирована. В результате погибли 20 человек, 43 получили различные травмы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru