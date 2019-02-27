Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов

Конфликт двух машинистов стал причиной аварии на железнодорожной станции в Египте. Об этом рассказал генеральный прокурор страны Набиль Садек, передает ТАСС.

Он пояснил, что машинисты двух тепловозов не поделили пути, вышли из кабин выяснить отношения, при этом одна из машин оказалась не заблокирована. Как следствие, локомотив самостоятельно начал движение и направился в сторону вокзального комплекса, на полном ходу врезался в отбойник, после чего взорвались топливные баки.

В результате погибли 20 человек, 43 получили различные травмы. Виновник задержан.

В декабре 2018 года в Турции столкнулись два поезда. Оба состава двигались на скорости примерно 80-90 километров в час. Они сошли с рельсов и перевернулись, задев путепровод, обломки которого упали на вагоны. В результате погибли четверо, 43 были ранены.

@kathima_video / Twitter

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