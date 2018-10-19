В столкновении поезда и электрички в Москве обвинили машиниста

В столкновении поезда и электрички, которое произошло в Москве весной прошлого года, обвинили бывшего машиниста электропоезда «Москва—Усово». Уголовное дело направлено в суд, сообщили «Ленте.ру» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«По версии следствия, именно обвиняемый допустил ряд нарушений должностных инструкций и правил безопасности, что привело к столкновению пригородного электропоезда и электровоза поезда дальнего следования "Москва-Брест" на перегоне между железнодорожными станциями Фили и Кунцево-1», — сообщила представитель ведомства.

По ее словам, мужчине предъявлено обвинение по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сумма материального ущерба, причиненного инфраструктуре РЖД, превысила 14 миллионов рублей.

8 апреля 2017 года около 22:40 в Москве пригородный поезд потерял управление, откатился назад и врезался в следовавший за ним скорый «Москва — Брест». Травмы получили свыше 50 человек, 16 из них были госпитализированы. Позже стало известно, что после прибытия поезда в Минск еще шесть пассажиров доставили в больницы. Четыре вагона электрички и электровоз поезда получили серьезные повреждения, движение на участке железной дороги оказалось блокировано на несколько часов.

Изначально была озвучена версия неисправности тормозной системы электропоезда, но, по данным следствия, авария стала следствием человеческого фактора.

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