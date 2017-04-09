Шесть пассажиров столкнувшегося с электричкой поезда направлены в клиники Минска

Шестеро пассажиров поезда Москва — Брест, столкнувшегося с электричкой, направлены в минские клиники. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».

Все шестеро — граждане России. По словам исполняющего обязанности председателя минского комитета по здравоохранению Дмитрия Чередниченко, у пятерых из них легкие травмы, состояние одной пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Помощь была нужна еще троим пассажирам, но они не стали выходить из поезда в белорусской столице, а продолжили путь по маршруту. Один, гражданин Белоруссии, выйдет в Барановичах, и на станции его встретят медики. Россиянка с ребенком доедет до Бреста, там их также осмотрят врачи.

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Вечером 8 апреля на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) электричка Москва — Усово экстренно затормозила. Из-за этого состав самопроизвольно отъехал в обратную сторону и столкнулся со стоящим поездом дальнего следования Москва — Брест. По данным РЖД, травмы получили 50 человек. 12 пострадавших госпитализировали, сообщает МЧС.

Причиной ЧП, как сообщили в Следственном комитете, вероятно, стал отказ тормозной системы пригородного поезда. Версию об экстренной остановке для предотвращения наезда на пешехода следователи отвергли.