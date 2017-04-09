СК отверг версию о столкновении поезда с электричкой в Москве из-за пешехода

Причиной столкновения электрички с пассажирским составом Брест — Москва вероятнее всего стал отказ тормозной системы электропоезда, из-за чего локомотивной бригаде пришлось применить экстренное торможение. Об этом говорится в сообщении СКР, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 9 апреля.

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», — указано в пресс-релизе ведомства. Для проверки этой версии изъяты документы о техническом обслуживании состава.

Также следствие рассматривает и другие версии аварии.

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Расследование, которым занимается московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, ведется по по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Параллельно проверку проводит московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Вечером 8 апреля на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошло ЧП. Электричка Москва — Усово экстренно затормозила, в результате чего состав самопроизвольно отъехал в обратную сторону и столкнулся со стоящим поездом дальнего следования Москва — Брест.

По данным РЖД, травмы получили 50 человек. 12 пострадавших госпитализировали, сообщает МЧС.