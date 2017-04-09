После столкновения поезда и электрички в Москве возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после столкновения в столице поезда дальнего следования Брест — Москва с пригородной электричкой. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 9 апреля.

Расследование, которым занимается московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, ведется по по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

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Параллельно проверку проводит московская межрегиональная транспортная прокуратура. Дело взял на личный контроль глава службы Владимир Тюльков, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Авария на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошла поздно вечером 8 апреля. Машинист электрички Москва — Усово был вынужден экстренно затормозить из-за человека, который перебегал железнодорожные пути. Как уточнили в РЖД, из-за «нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону с последующим столкновением со стоящим составом Москва — Брест».

По данным РЖД, травмы получили 50 человек. В МЧС уточнили, что госпитализация потребовалась 12 пострадавшим. В числе пассажиров, которые обратились за медицинской помощью, — двое граждан Белоруссии.