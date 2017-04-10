Опубликована запись переговоров машинистов столкнувшихся в Москве поездов

Специалисты завершили расшифровку переговоров диспетчеров и машинистов пассажирского поезда и электрички, столкнувшихся в Москве 8 апреля. Ее полный текст публикует РЕН ТВ.

Расшифрованы все переговоры начиная с 22:13 мск 8 апреля, когда электричка № 6919 остановилась в 11 километрах от точки отправления. Машинист Игорь Дюжиков сообщил, что электропоезд встал из-за предотвращения наезда на пешехода.

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Затем Дюжиков оповестил станцию, что электричка остановилась на токоразделе. Через какое-то время с ним связался поездной участковый диспетчер, и машинист ответил, что пытается восстановить тормозную систему поезда. Этого не удалось сделать оперативно и состав покатился назад.

Столкновение произошло в 22:40, но диспетчер закрыл перегон только спустя восемь минут, когда не смог выйти на связь с машинистом поезда, в который врезалась электричка.

По словам пассажирки Ольги, ехавшей в электричке, людей предупредили, что сейчас произойдет авария. «По вагонам побежал какой-то человек, который кричал, что нам всем сейчас нужно сесть на скамейки и крепко держаться, сейчас врежемся! Мы сели. И буквально через несколько секунд раздался удар», — рассказала девушка изданию kp.ru.

Ранее представители Следственного комитета (СК), расследующие обстоятельства ЧП, отвергли версию о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода. В СК считают, что авария произошла в первую очередь из-за отказа тормозной системы электрички.

ЧП произошло вечером 8 апреля на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Электричка Москва — Усово экстренно затормозила, в результате чего состав самопроизвольно отъехал в обратную сторону и столкнулся со стоящим поездом дальнего следования Москва — Брест. Ранения получили 50 человек, 12 пострадавших госпитализировано.