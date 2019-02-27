Полыхающую после крушения поезда станцию в Египте сняли на видео

@kathima_video / Twitter

В Египте поезд врезался в платформу железнодорожной станции, где затем вспыхнул пожар. Видеозапись с места происшествия опубликована в Twitter-аккаунте кувейтского издания Kathima.

По данным Daily Sabah, инцидент произошел в среду, 27 февраля, на станции Рамсис в Каире. Возгорание на станции началось после взрыва топливного бака локомотива.

На данный момент официально подтверждена гибель 20 человек, еще около 40 получили травмы. По словам главы Каирского железнодорожного госпиталя Мохаммеда Саида, число жертв может увеличиться.

Как уточнили источники Egypt Today, поезд шел с превышением допустимой скорости. Сначала он врезался в буферную остановку, а затем сошел с рельсов и столкнулся с пассажирской платформой. В Генпрокуратуре Египта уже заявили о необходимости срочно расследовать причины инцидента.

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