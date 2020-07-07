Два поезда столкнулись лоб в лоб в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись около чешского села Пернинк в Карловарском крае. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что погибли как минимум три человека, еще двадцать получили ранения. На место происшествия отправились медики, пожарные и спасатели. Причины столкновения устанавливаются. Известно, что машинисты включили аварийное торможение, но все равно не смогли избежать удара.

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