Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео

В Лондоне пешеход перелез через закрытый шлагбаум и едва не попал под поезд. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовало издание The Sun.

Мужчина неспешно пересекал железную дорогу и лишь незначительно ускорил шаг, когда заметил приближающийся пассажирский состав. Он чудом избежал гибели: поезд пронесся в считанных сантиметрах от него. На другой стороне путей пешеход дождался, когда откроется шлагбаум, и продолжил путь.

«Это был совершенно ненужный инцидент, — прокомментировал инспектор Британской транспортной полиции Стивен Уэбстер (Stephen Webster). — Он отнимает наше внимание и требует расследования в то время, как наши офицеры заняты выполнением последних инструкций, связанных с COVID-19, и пытаются обеспечить безопасность пассажиров. Предупреждающие знаки, шлагбаумы и мигающие сигналы там не просто так».

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Атланта, штат Джорджия, девушка прыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, чтобы спасти мать. Она убрала женщину с путей, но не успела отойти на безопасное расстояние и попала под поезд. Обе получили травмы, но остались живы.

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