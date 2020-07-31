Пассажирский поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии. Об этом сообщает агентство Lusa.
ЧП произошло в округе Коимбра. Отмечается, что поезд сошел рельсов после столкновения с дорожно-ремонтной машиной.
Как минимум один человек погиб, еще 37 получили ранения. Среди пострадавших семеро — в тяжелом состоянии. Всего в поезде было около 280 пассажиров. Подробности аварии пока не уточняются.
27 февраля 2019-го в Египте поезд врезался в платформу железнодорожной станции, где затем вспыхнул пожар. Возгорание на станции началось после взрыва топливного бака локомотива. 20 человек погибли. Тогда отмечалось, что поезд шел с превышением допустимой скорости. Сначала он врезался в буферную остановку, а затем сошел с рельсов и столкнулся с пассажирской платформой.