Пассажирский поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии. Об этом сообщает агентство Lusa.

ЧП произошло в округе Коимбра. Отмечается, что поезд сошел рельсов после столкновения с дорожно-ремонтной машиной.

Как минимум один человек погиб, еще 37 получили ранения. Среди пострадавших семеро — в тяжелом состоянии. Всего в поезде было около 280 пассажиров. Подробности аварии пока не уточняются.

27 февраля 2019-го в Египте поезд врезался в платформу железнодорожной станции, где затем вспыхнул пожар. Возгорание на станции началось после взрыва топливного бака локомотива. 20 человек погибли. Тогда отмечалось, что поезд шел с превышением допустимой скорости. Сначала он врезался в буферную остановку, а затем сошел с рельсов и столкнулся с пассажирской платформой.

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