Десятки людей погибли при крушении поезда на Тайване

Поезд с примерно тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов на Тайване, в результате погибли или остались под завалами десятки людей. Об этом пишет Reuters.

По последним данным, как минимум 40 человек погибли, более 60 пострадали. Свыше 70 человек не могут выбраться из-под завалов. На опубликованных порталом 9News кадрах видно, как из разрушенного поезда выбираются люди.

ЧП произошло около 09:00 (04:00 мск) в туннеле Дациншуй на отрезке в уезде Хуалянь. В составе поезда было восемь вагонов, из них два — второй и третий — сошли с рельсов. Последующие вагоны деформировались от удара о стену тоннеля. По предварительным данным, в поезде могло находиться несколько сотен людей: он рассчитан на 350 пассажиров.

Пока что спасателям удалось вытащить около 100 человек из первых вагонов. Поскольку другие вагоны деформированы, вытащить оставшихся пассажиров труднее.

Предполагают, что причиной аварии могла стать плохо припаркованная камнеуборочная техника: с ней якобы столкнулся поезд.