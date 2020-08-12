В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов

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На северо-востоке Шотландии поблизости от города Стонхейвен в округе Абердиншир пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом в среду, 12 августа, сообщает местный телеканал STV News.

Причиной аварии могли стать сильные ливни, прошедшие ночью в этом регионе и затопившие низменности. По предварительным данным, пассажирский поезд загорелся, есть погибшие.

На видеозаписи показано большое количество автомобилей экстренных служб, организовавших полевой лагерь для пострадавших. Помимо этого, на место прилетел вертолет спасателей.

«Нас вызвали в 09:43. Мы работаем вместе с парамедиками и пожарной командой», — рассказал источник из местной транспортной полиции.

Депутат Эндрю Боуи заявил, что местная река Каррон вышла из берегов. «Никто из нас не ожидал, что случится такое серьезное происшествие, как крушение поезда. Но это показывает, насколько разрушительной может быть погодная стихия», — отметил он.

29 июля стало известно, что грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в городе Темпе в американском штате Аризона. Мост, на котором произошла авария, из-за пожара частично провалился. В вагонах было промышленное легковоспламеняющееся вещество циклогексанон.