Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона. Видео с места событий опубликовал телеканал 3TV.

На кадрах виден пылающий на мосту состав. Над ним поднимается облако черного дыма. Мост из-за пожара частично провалился в воду. Сообщается, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет: известно лишь об одном человеке, получившем медицинскую помощь из-за отравления дымом.

По данным представителей железной дороги, в двух вагонах поезда, сошедших с путей, содержали промышленное легковоспламеняющееся вещество циклогексанон. Еще в одном находились резиновые материалы. Никакие вредные вещества в результате пожара в воду не попали.